Filistinliler İsrail\'in zorlamalarına rağmen yardımlara ulaşmak için sahile akın etti

İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Filistinliler, Gazze Şeridi'ne havadan ulaştırılan yardımları almak için sahile akın etti.
Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'ya ait uçaklardan paraşütle indirilen yardımların bir kısmının denize inmesi, Filistinlilerin yüzerek ulaşmasını engellemedi.
İsrail'in dayattığı açlık ve imkansızlıkların pençesindeki bazı Filistinliler ufak balıkçı tekneleriyle bazıları ise yüzerek yardımlara erişmeye çalıştı.
Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası kardeş ve dost ülkelerin çabaları kapsamında, Gazze Şeridi halkının acılarını hafifletmeyi amaçlayan insani yardım operasyonunun bir parçası 3'ü Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine, 3'ü de Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'ya ait olmak üzere 6 adet C130 tipi uçak başkent Amman'dan havalandı." denilmişti.
Ürdün Kralı 2. Abdullah da Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerine havadan insani yardım indirme operasyonuna katılmıştı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri dün de Gazze Şeridi'ne 4 uçakla havadan gıda ve insani yardım malzemesi indirildiğini açıklamış, yardımların havadan aktarılmasındaki başlıca sebebin, "doğrudan Gazze halkına ulaştırılması ve kuzeyden güneye sahil boyunca Gazze'ye indirilmesi" olduğu vurgulanmıştı.
İsrail ordusunun 144 gündür saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.
Başta Birleşmiş Milletlere (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığını belirterek, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." açıklamasını yapmıştı.
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