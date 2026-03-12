Filistinliler Mescid-i Aksa İçin Sokaklarda Teravih Kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistinliler Mescid-i Aksa İçin Sokaklarda Teravih Kıldı

Filistinliler Mescid-i Aksa İçin Sokaklarda Teravih Kıldı
12.03.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasına tepki olarak sokaklarda teravih namazı kıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ramazanın son 10 gününde kapalı tutmasına tepki göstererek Harem-i Şerif yakınlarındaki sokaklarda teravih namazı kıldı.

Mescid-i Aksa'nın kapıları yakınlarında ve Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki sokaklarda gruplar halinde teravih namazı kılan Filistinliler Harem-i Şerifi yalnız bırakmayacakları mesajını verdi.

Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasına tepki olarak eski şehir bölgesinin Sahire Kapısı yakınında teravih namazı kılan Filistinli Abdullah İbrahim, AA muhabirine Aksa'nın kapalı tutulmasını reddettiklerini söyledi.

İbrahim, sokaklarda bulunmalarına izin veriliyorsa Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarının da engellenmemesi gerektiğini belirterek, "Nasıl burada bulunabiliyorsak, Aksa'da da namaz kılmak bizim hakkımızdır. Biz de Mescid-i Aksa'da namaz kılma hakkımızı savunmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Ramazanın son 10 gününde yaşananların çok acı verici olduğunu belirten İbrahim, birçok gencin Mescid-i Aksa'da itikafa girmeyi planladığını ancak kısıtlamalar nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Gençlere Mescid-i Aksa'da namaz kılma haklarını savunmaları için çağrıda bulunan İbrahim, "Bu hakkı ancak gençlerin burada bulunmasıyla kazanabiliriz. Gençler, Mescid-i Aksa'ya koşun ki kapıları açılsın. Mescid-i Aksa bizim hakkımızdır ve orada bulunmak bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinliler Mescid-i Aksa İçin Sokaklarda Teravih Kıldı - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:54:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Filistinliler Mescid-i Aksa İçin Sokaklarda Teravih Kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.