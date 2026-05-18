Filistinlilerden Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi

18.05.2026 22:30
Gazze'de, İsrail saldırılarına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na destek için gösteri düzenlendi.

Gazze Limanı'nda bir araya gelen Filistinli göstericiler, Filistin ve Türkiye bayraklarının yanı sıra, "Özgürlük filolarının dalgalarını deniz korsanlığı engelleyemeyecek", "Özgürlük Filosu: Yenilmez bir fikir", "Gazze'ye hoş geldiniz", "Özgürlük güneş gibi bir haktır", "Bu bir irade savaşı ve bizim direncimiz daha güçlü" ve "Çocuklarımızın gözleri sizinle" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin Yaralılar Derneği Sözcüsü Zarif el-Gurre ile Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Nur Saad, gösteri sırasında AA'ya açıklamalarda bulundu.

Gurre açıklamasında Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için bir araya geldiklerini söyleyerek, filonun tüm dünyadan insanları bir araya getirdiğini kaydetti.

Filodaki insanların tarihe meydan okuyarak ve hayatlarını tehlikeye atarak Filistinlilere destek için yola çıktığını ifade eden Gurre, "Filoyla dayanışma mesajımızı göndermek için gösteriyi düzenledik." dedi.

Gurre ayrıca, Küresel Sumud Filosu gibi girişimlerin Refah Sınır Kapısı başta olmak üzere, sınır kapıları ve Gazze Limanının açılmasını sağlamak için yola çıktığını ve bu şekilde Gazze ablukasının son bulacağını söyledi.

Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Saad ise Küresel Sumud Filosu'na karşı korsanlık ve saldırı düzenlendiğini vurguladı.

Yapılan saldırıyı kınamak ve filoyla dayanışma göstermek için gösteri düzenlediklerini ifade eden Saad, Küresel Sumud Filosu'nun sivil bir hareket olduğunu, İsrail'in filoya karşı korsanlık yapmaya devam ettiğini söyledi.

Uluslararası toplumun ve hükümetlerin İsrail'in saldırısı karşısında sessiz kaldığına dikkati çeken Saad, Gazze'deki ablukanın kırılması için filoya destek verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin bulunduğu Filo, 18 Mayıs'ta Gazze'ye seyrederken uluslararası sularda yeni bir saldırı düzenleyip çok sayıda aktivisti hukuk dışı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:52:15. #7.13#
