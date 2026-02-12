Filistinlilere Gazze'de İşkence ve Taciz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistinlilere Gazze'de İşkence ve Taciz

12.02.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'ye dönen Filistinlilere işkence yapıyor, milisler ise taciz ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı iki yıl boyunca işgal altında tuttuktan sonra sınırlı geçişlere açmasının ardından Gazze'ye dönmek isteyen Filistinliler sınırda İsrail ordusu ve desteklediği Ebu Şebab milislerinin taciz, işkence ve yağmasına maruz kalarak uzun bir yolu geçmek zorunda kalıyor.

Haaretz gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump Gazze planı çerçevesinde ateşkesin ikinci aşamasında gecikmeli ve sınırlı bir şekilde açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş sürecinin detayları ele alındı.

Habere göre, Gazze Şeridi'ndeki evlerine dönmek isteyen Filistinliler, sınırda İsrail askerleri ve destekledikleri milislerin tehdit, işkence ve kötü muamelesine maruz kalarak 15 kilometrelik bir güzergahı geçmek zorunda kalıyor.

Öte yandan Gazze'ye geçen Filistinliler yerel basına, Kahire'deki Filistin Büyükelçiliğinin kendilerinden gece saatlerinde Refah yakınlarındaki Mısır'ın El-Ariş kentine gelmelerini istediğini dile getirdi.

Mısır tarafındaki işlemlerin ardından Filistinliler Gazze tarafında da kontrol noktasından geçiriliyor. Gazze tarafındaki işlemler, Avrupa Birliği (AB) Refah Sınır Kapısı Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) gözetiminde Filistin Yönetimi personeli tarafından yürütülüyor. Bu alanda İsrail askerleri bulunmuyor.

Bu aşamadan sonra İsrail ordusu işgalindeki bölgeye geçen Filistinliler, Selahaddin Caddesi üzerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki İsrail ordusuna ait kontrol noktasına otobüslerle taşınıyor.

Filistinlilerin tanıklıkları, İsrail ordusunun kurduğu kontrol noktasına ulaşmadan önce Tel Aviv yönetimi destekli Ebu Şebab milislerinin sözlü ve fiziksel tacizlerine maruz kaldıkları bir süreçten de geçtiklerini ortaya koydu.

BM İnsan Hakları Ofisi, Gazze'ye dönen Filistinlilerin milisler tarafından kelepçelendiğine, gözlerinin bağlandığına ve tehdit edildiğine ilişkin kanıtlar olduğunu duyurdu.

Gazze'ye dönen bazı Filistinliler ise Ebu Şebab milislerinin valizleri aradığı ve kişisel eşya ve paralara el koyduğunu belirtti.

İsrail'den Gazze'ye dönenlere kelepçeli ve gözleri bağlı sorgu

Haaretz gazetesine göre, Ebu Şebab milisleri tarafından İsrail ordusunun "Nekaz Regavim" olarak adlandırdığı kontrol noktasına getirilen Filistinliler, burada saatler süren sorgusu, gözleri bağlı ve kelepçeli üst aramalarına maruz kalıyor.

Arap basınına konuşan bazı Filistinliler ise sorgu sırasında uzun süre bekletildiklerini ve sağlık sorunlarına rağmen hareket etmelerine izin verilmediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 5 Şubat'ta yayımladığı raporda, Gazze'ye dönenlerin "şiddet, küçük düşürücü sorgular ve bazı durumlarda gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde üst araması" uygulamalarına maruz kaldıklarını aktardıkları kaydedildi.

Raporda ayrıca bazı kişilerin tıbbi yardıma ve tuvalete erişiminin engellendiği, bunun da "aşırı aşağılayıcı" durumlara yol açtığı belirtildi.

Filistinlilerin tanıklıklarına yer veren raporda, İsrail'in Gazze'ye geçenlere aileleriyle birlikte yeniden Mısır'a dönmeleri ve bir daha Gazze'ye gelmemeleri karşılığında para teklif ettiğinin altını çizdi. Bazı Filistinlilere ise İsrail ordusuna muhbirlik yapmaları yönünde teklif yapıldığını aktarıldı.

İsrail'in işkenceye varan sorgusundan geçen Filistinliler, son olarak BM Kalkınma Programı (UNDP) personelinin refakatinde otobüslerle Gazze'de İsrail ve Hamas kontrolündeki bölgeleri ayıran "Sarı Hat"ı geçerek, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine getiriliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinlilere Gazze'de İşkence ve Taciz - Son Dakika

İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

14:41
Felipe Melo’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:59:35. #7.11#
SON DAKİKA: Filistinlilere Gazze'de İşkence ve Taciz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.