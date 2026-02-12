Filistinlilere Gazze'de İşkence ve Taciz

İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı iki yıl boyunca işgal altında tuttuktan sonra sınırlı geçişlere açmasının ardından Gazze'ye dönmek isteyen Filistinliler sınırda İsrail ordusu ve desteklediği Ebu Şebab milislerinin taciz, işkence ve yağmasına maruz kalarak uzun bir yolu geçmek zorunda kalıyor.

Haaretz gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump Gazze planı çerçevesinde ateşkesin ikinci aşamasında gecikmeli ve sınırlı bir şekilde açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş sürecinin detayları ele alındı.

Habere göre, Gazze Şeridi'ndeki evlerine dönmek isteyen Filistinliler, sınırda İsrail askerleri ve destekledikleri milislerin tehdit, işkence ve kötü muamelesine maruz kalarak 15 kilometrelik bir güzergahı geçmek zorunda kalıyor.

Öte yandan Gazze'ye geçen Filistinliler yerel basına, Kahire'deki Filistin Büyükelçiliğinin kendilerinden gece saatlerinde Refah yakınlarındaki Mısır'ın El-Ariş kentine gelmelerini istediğini dile getirdi.

Mısır tarafındaki işlemlerin ardından Filistinliler Gazze tarafında da kontrol noktasından geçiriliyor. Gazze tarafındaki işlemler, Avrupa Birliği (AB) Refah Sınır Kapısı Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) gözetiminde Filistin Yönetimi personeli tarafından yürütülüyor. Bu alanda İsrail askerleri bulunmuyor.

Bu aşamadan sonra İsrail ordusu işgalindeki bölgeye geçen Filistinliler, Selahaddin Caddesi üzerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki İsrail ordusuna ait kontrol noktasına otobüslerle taşınıyor.

Filistinlilerin tanıklıkları, İsrail ordusunun kurduğu kontrol noktasına ulaşmadan önce Tel Aviv yönetimi destekli Ebu Şebab milislerinin sözlü ve fiziksel tacizlerine maruz kaldıkları bir süreçten de geçtiklerini ortaya koydu.

BM İnsan Hakları Ofisi, Gazze'ye dönen Filistinlilerin milisler tarafından kelepçelendiğine, gözlerinin bağlandığına ve tehdit edildiğine ilişkin kanıtlar olduğunu duyurdu.

Gazze'ye dönen bazı Filistinliler ise Ebu Şebab milislerinin valizleri aradığı ve kişisel eşya ve paralara el koyduğunu belirtti.

İsrail'den Gazze'ye dönenlere kelepçeli ve gözleri bağlı sorgu

Haaretz gazetesine göre, Ebu Şebab milisleri tarafından İsrail ordusunun "Nekaz Regavim" olarak adlandırdığı kontrol noktasına getirilen Filistinliler, burada saatler süren sorgusu, gözleri bağlı ve kelepçeli üst aramalarına maruz kalıyor.

Arap basınına konuşan bazı Filistinliler ise sorgu sırasında uzun süre bekletildiklerini ve sağlık sorunlarına rağmen hareket etmelerine izin verilmediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 5 Şubat'ta yayımladığı raporda, Gazze'ye dönenlerin "şiddet, küçük düşürücü sorgular ve bazı durumlarda gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde üst araması" uygulamalarına maruz kaldıklarını aktardıkları kaydedildi.

Raporda ayrıca bazı kişilerin tıbbi yardıma ve tuvalete erişiminin engellendiği, bunun da "aşırı aşağılayıcı" durumlara yol açtığı belirtildi.

Filistinlilerin tanıklıklarına yer veren raporda, İsrail'in Gazze'ye geçenlere aileleriyle birlikte yeniden Mısır'a dönmeleri ve bir daha Gazze'ye gelmemeleri karşılığında para teklif ettiğinin altını çizdi. Bazı Filistinlilere ise İsrail ordusuna muhbirlik yapmaları yönünde teklif yapıldığını aktarıldı.

İsrail'in işkenceye varan sorgusundan geçen Filistinliler, son olarak BM Kalkınma Programı (UNDP) personelinin refakatinde otobüslerle Gazze'de İsrail ve Hamas kontrolündeki bölgeleri ayıran "Sarı Hat"ı geçerek, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine getiriliyor.