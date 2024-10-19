Filistinlilere Saldırılar Artıyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinliler, İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğradı.

Söz konusu saldırıların adresi Selfit, Nablus, Ramallah, Beytüllahim ve El Halil kentleri oldu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit'e bağlı Yasuf köyünde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

Yasuf köyü Meclis Başkanı Vail Ebu Madi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grup İsraillinin, köye bağlı El-Meşrefe ve El-Kerm bölgelerindeki çiftçilere saldırdığını ve zeytin toplamalarına engel olduğunu söyledi.

Ebu Madi, çiftçilerin, İsraillilerin silah taşıması nedeniyle zeytin toplamayı bırakarak bölgeyi terk ettiğini kaydetti.

Ekim başından bu yana buna benzer 32 saldırının kayıtlara geçtiğini ifade eden Ebu Madi, bu saldırılarda 39 Filistinlinin yaralandığını ve yaklaşık 600 ağaç ve fidenin zarar gördüğünü aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Nablus'un doğusundaki Salim köyünde çok sayıda Filistinli İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendi.

İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'nda da gözaltına aldığı bir genci darbetti. Söz konusu gencin kampın girişinde elleri bağlı bir şekilde yerde yatarken çekilen görüntüleri, sosyal medyada yer aldı.

Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasına baskın düzenleyen İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çatışma çıktı. Askerler, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak karşılık verdi.

El Halil'in kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesini protesto etmek isteyen Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. İsrail askerleri kamptaki evlere doğru rastgele ateş açtı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 7 Ekim 2023-7 Ekim 2024 tarihleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 2 bin 777 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 19 Filistinli öldü, 1636 kişilik 28 bedevi topluluk yerinden edildi.