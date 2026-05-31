Filistinlilere Yönelik Cinsel Şiddet Suçları İçin Yargılama Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistinlilere Yönelik Cinsel Şiddet Suçları İçin Yargılama Talebi

31.05.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in hapishanelerdeki cinsel şiddet suçlarından yargılanmasını istedi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, hapishanelerde Filistinlilere karşı işlediği cinsel şiddet suçlarından yargılanmasını talep etti.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından cinsel şiddet suçları nedeniyle kara listeye alınan İsrail'den uluslararası düzeyde hesap sorulması istendi.

Filistinlilere karşı işlenen suçlar ve binlerce esirin maruz kaldığı ihlallerin faili olan İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

BM'nin İsrail'i kara listeye almasının, "uluslararası camianın Filistinlilere karşı işlenen ihlalleri kabul ettiğini gösterdiği" ifade edildi.

Cinsel şiddet suçlarının, bireysel veya istisnai ihlaller olarak değil, İsrail tarafından organize bir şekilde uygulanan baskı ve toplu cezalandırma politikaları olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Cinsel şiddet suçlarının, "tecavüz, tecavüzle tehdit etme, zorla çıplak üst araması yapma, soyunmaya zorlama ve cinsel organlara saldırmayı" içerdiğine işaret edildi.

Uluslararası hukuk uyarınca bu suçların savaş suçu ve insanlığa karşı suç sayıldığı belirtilen açıklamada, bu suçların Filistinlilere karşı aşağılama, işkence ve yıldırma aracı olarak kullanıldığı vurgulandı.

Sde Teiman askeri üssünde Filistinli esire tecavüz olayının, bu tür suçların niteliğine dair çarpıcı bir örnek teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in ihlallerine devam etmesini sağlayan cezasızlık durumuna son verilmesi istendi.

Açıklamada, İsrail yargısının da ihlal sistemini pekiştirme ve ona siyasi ve hukuki dokunulmazlık kazandırmada aktif bir ortak haline geldiğine değinildi.

Filistinli esirlerin ifadelerinin, İsrail hapishanelerindeki ihlallerin münferit olaylar değil Filistinlilerin iradesini kırmayı, onursuz bırakmayı ve insanlıktan çıkarmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, 28 Mayıs'ta, BM'nin, çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıklamıştı.

İsrail yönetimi de karara tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

İsrail'i ilk kez kara listeye alan raporun yazarı BM yetkilisi Pramila Patten 29 Mayıs'ta BM'de düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in cinsel suçları önlemeye yönelik çaba gösterdiğine dair "en küçük" bir kanıt bile sunmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinlilere Yönelik Cinsel Şiddet Suçları İçin Yargılama Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı Cinayetin nedeni inanılmaz Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı! Cinayetin nedeni inanılmaz
McKinley Dağı’ndan düşen 3 Letonyalı dağcı hayatını kaybetti McKinley Dağı'ndan düşen 3 Letonyalı dağcı hayatını kaybetti
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Adıyaman’da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı 7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı "Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

21:41
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
21:16
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
20:57
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin’i getirdik
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin'i getirdik
20:52
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
19:53
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
19:12
Ferhat Göçer’den Kanye West’e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 21:53:51. #7.13#
SON DAKİKA: Filistinlilere Yönelik Cinsel Şiddet Suçları İçin Yargılama Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.