Filistinlilere Yönelik Cinsel Şiddet Suçları İçin Yargılama Talebi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, hapishanelerde Filistinlilere karşı işlediği cinsel şiddet suçlarından yargılanmasını talep etti.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından cinsel şiddet suçları nedeniyle kara listeye alınan İsrail'den uluslararası düzeyde hesap sorulması istendi.

Filistinlilere karşı işlenen suçlar ve binlerce esirin maruz kaldığı ihlallerin faili olan İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

BM'nin İsrail'i kara listeye almasının, "uluslararası camianın Filistinlilere karşı işlenen ihlalleri kabul ettiğini gösterdiği" ifade edildi.

Cinsel şiddet suçlarının, bireysel veya istisnai ihlaller olarak değil, İsrail tarafından organize bir şekilde uygulanan baskı ve toplu cezalandırma politikaları olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Cinsel şiddet suçlarının, "tecavüz, tecavüzle tehdit etme, zorla çıplak üst araması yapma, soyunmaya zorlama ve cinsel organlara saldırmayı" içerdiğine işaret edildi.

Uluslararası hukuk uyarınca bu suçların savaş suçu ve insanlığa karşı suç sayıldığı belirtilen açıklamada, bu suçların Filistinlilere karşı aşağılama, işkence ve yıldırma aracı olarak kullanıldığı vurgulandı.

Sde Teiman askeri üssünde Filistinli esire tecavüz olayının, bu tür suçların niteliğine dair çarpıcı bir örnek teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in ihlallerine devam etmesini sağlayan cezasızlık durumuna son verilmesi istendi.

Açıklamada, İsrail yargısının da ihlal sistemini pekiştirme ve ona siyasi ve hukuki dokunulmazlık kazandırmada aktif bir ortak haline geldiğine değinildi.

Filistinli esirlerin ifadelerinin, İsrail hapishanelerindeki ihlallerin münferit olaylar değil Filistinlilerin iradesini kırmayı, onursuz bırakmayı ve insanlıktan çıkarmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, 28 Mayıs'ta, BM'nin, çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıklamıştı.

İsrail yönetimi de karara tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

İsrail'i ilk kez kara listeye alan raporun yazarı BM yetkilisi Pramila Patten 29 Mayıs'ta BM'de düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in cinsel suçları önlemeye yönelik çaba gösterdiğine dair "en küçük" bir kanıt bile sunmadığını söylemişti.