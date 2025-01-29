Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü: Soykırımın Gölgesinde Umut - Son Dakika
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Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü: Soykırımın Gölgesinde Umut

İsrail'in 15 aydan uzun süre uyguladığı soykırımın ağırlığı altında yaşadıkları yerlerden göç ettirilen, özlem ve acı yüklü on binlerce Filistinli, kayıplar ve yıkımın gölgesinde Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüyor.

29.01.2025 11:16
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İsrail'in 15 aydan uzun süre uyguladığı soykırımın ağırlığı altında yaşadıkları yerlerden göç ettirilen, özlem ve acı yüklü on binlerce Filistinli, kayıplar ve yıkımın gölgesinde Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine izin vereceğini açıklamasının ardından Filistinliler yanlarına alabildiği birkaç parça eşyayla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı.

Filistinliler kuzeydeki topraklarına geçiş yapmanın mutluluğunu yaşarken Gazze kentine varır varmaz psikolojik olarak rahatladıklarını, tarif edilemez duygular yaşadıklarını ifade etti.

"Duygularım tarif edilemez"

Yaklaşık 14 ay önce yerinden edilerek Han Yunus'a giden ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine dönen Ahmed Abdurrahman AA muhabirine hissettiklerini anlattı.

Abdurrahman, Han Yunus'tan Nusayrat Mülteci Kampı'na geldiğini, burada kuzeye giden yolun açılmasını beklediğini söyledi.

Uzun bir aradan sonra Gazze'ye girdiğinde yaşadığı duyguyu aktaran Filistinli Abdurrahman, "(Eve dönmek) Şehitlere, yıkıma, ev kayıplarına rağmen kesinlikle tarif edilemez bir duygu." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünü "mükemmel bir ulusal sahne" şeklinde tanımlayarak Filistinlilerin bayraklarıyla ve yüzlerinde gülümsemeyle Gazze kentine geldiğini dile getirdi.

"Gazze'nin kokusu sanki cennet kokusu"

Gazze kentine elindeki Filistin bayrağını sallayarak gelen Ebu Halil Bennat da duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

Bennat, "Gazze'nin kokusunu ilk kez duyduğumda sanki cennetin kokusuyla karşılaştım. Gazze gurur ve direniştir." dedi.

Deyr el-Belah kentinden yürüyerek Gazze kentine geldiğini aktaran Bennat, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'ndaki evine ulaşana kadar yürümeye devam edeceğini kaydetti.

"Ben sadece evimde kendimi rahat hissediyorum." diye konuşan Bennat, Ekim 2023'te ayrıldığından bu yana evini ilk kez göreceğini belirtti.

"Psikolojik olarak rahatladık"

Filistinli İyd es-Silavi ise güneydeki kentlerde 11 ay boyunca yerinden edilmiş şekilde yaşamaya çalıştıktan sonra geri döndüğünü ve Gazze kentine girdiği andan itibaren de "psikolojik rahatlık" hissettiğini aktardı.

Silavi, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze kentine girdiğimizde psikolojik olarak rahatladık, nefes aldık. Bu bölgede hayat var, moral ve maneviyat yüksek. Evlerine geri dönen Filistinliler, yeniden canlanmış gibi oldular."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinlilerin Gazze'ye Dönüşü: Soykırımın Gölgesinde Umut - Son Dakika

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