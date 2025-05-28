Filiz Akın Sanat Koleksiyonu Salonu Açıldı

Türk Eğitim Derneği tarafından TED Üniversitesinde Filiz Akın'ın adı verilen sanat koleksiyonu salonu açıldı.
TED Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Filiz Akın Köksal Sanat Koleksiyonu Salonu'nun açılış programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, sanatçılar Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal ile oğlu İlker İnanoğlu katıldı.
Katılımcıların Filiz Akın'ı andığı açılışta, sanatçının "Hayatın Provası Yok" kitabı da satışa sunuldu.
Kitaptan elde edilecek gelir, derneğin burs fonuna aktarılacak ve maddi imkanı kısıtlı başarılı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak.
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