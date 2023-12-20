 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
"Film Mirasım" İnternet Sitesinde 977 Film Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

"Film Mirasım" İnternet Sitesinde 977 Film Yayımlandı

Kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için erişime açılan 'Film Mirasım' internet sitesinde bir yılda 977 film yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan arşivdeki filmler restore edilerek, 'http://filmmirasim.ktb.gov.tr' internet sayfasında erişime sunuluyor.

"Film Mirasım" İnternet Sitesinde 977 Film Yayımlandı
20.12.2023 - 11:07,  Güncelleme: 11:40
Abone Ol

Kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için erişime açılan "Film Mirasım" internet sitesinde bir yılda 977 film yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan arşivdeki filmler restore edilerek, "http://filmmirasim.ktb.gov.tr" internet sayfasında erişime sunuluyor.

Dijitalleştirilen ve içerik tahlilleri yapılan filmler 6 Aralık 2022'den itibaren "filmmirasim.ktb.gov.tr" internet adresi ve "Film Mirasım" mobil uygulaması üzerinden yayımlanıyor.

AA muhabirinin, internet sayfasındaki verilerden derlediği bilgilere göre, çalışma kapsamında videolar "1895-1918","1918-1938","1938-1950", "1950-1960", "1960 sonrası" ve "diğer" olmak üzere 6 bölümde toplandı.

Filmlere ilişkin bilgi ve açıklamalar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğünce oluşturuldu.

Nitrat tabanlı filmler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezince dijital ortama aktarıldı.

Erişime açılışının üzerinden bir yıl geçen sitede, şu anda "1895-1918" dönemine ait 71, "1918-1938" dönemine ait 130, "1938-1950" yıllarında kaydedilen 196, "1950-1960" yıllarında kaydedilen 230, "1960 sonrası"na ait 261 görüntü yer alıyor. Sayfadaki "diğer" sekmesi altında ise 89 film bulunuyor.

Atatürk'ün yurt ziyaretlerinden Meclis konuşmalarına görüntüler de sitede

Sitede, Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e, fabrika işleyişinden öğretmen adaylarının idmanına farklı görüntüler yer alıyor.

Videolar arasında Enver Paşa'nın katıldığı Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası açılışı, Ahırkapı Çadır ve Melbusat Fabrikası'nın işleyişi, cambaz, folklor gösterileri ve yarışmaların düzenlendiği şenlik, Darülmuallim'in idman talimleri, Sultan 5. Mehmet Reşat'ın cenaze töreni, Sultanahmet Mitingleri ile 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı'ndan görüntüler de bulunuyor.

Yurdun düşman işgalinden kurtuluş sürecine ait birçok videonun bulunduğu arşivde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis konuşmaları, yabancı heyetleri kabulü, yurt ziyaretleri ve cenaze törenine ilişkin görüntülere de yer veriliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aralık, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Film Mirasım' İnternet Sitesinde 977 Film Yayımlandı - Son Dakika


11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53
Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor
10:43
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı

Son Dakika
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor
10:43 Altının gramı güne yükselişle başladı
10:36 Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:05:25. #1.11#
SON DAKİKA: "Film Mirasım" İnternet Sitesinde 977 Film Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement