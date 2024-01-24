 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabonlu öğrencinin davası takip ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabonlu öğrencinin davası takip ediliyor

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüne ilişkin süren dava, 'Dina için Feministler' adlı grup tarafından takip ediliyor. Grup, mahkeme heyeti ve sanık avukatlarının ırkçılığın olmadığını iddia etmelerine karşı çıkarak, göçmen kadınların ölümlerinin ardında erkek şiddeti olduğunu vurguladı. Ayrıca, dosyanın etkin bir şekilde soruşturulmadığını ve taleplerin reddedildiğini belirtti.

Filyos Çayı\'nda ölü bulunan Gabonlu öğrencinin davası takip ediliyor
24.01.2024 - 16:13,
Abone Ol

'BU DAVALARI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

? Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüne ilişkin süren davayı 'Dina için Feministler' adıyla bir araya gelen grup da takip etti. Duruşma çıkışında grup adına açıklama yapan Firdevs Hoşer, "Mahkeme heyeti, sanık avukatlarıyla son derece dayanışma içindeydi. Sürekli avukat arkadaşlarımızı susturmaya çalıştılar. Bu davayı başından beri takip eden bir kadın olarak hep bununla karşılaşıyorum. O yüzden diyoruz ki erkek şiddeti, politiktir. Bunun karşısında yapılan savunma politiktir. Buralarda olmaktan ve bu davaları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca Dina'ya sözümüz var. En başında dedik ki bu dava feministlere emanet. Mahkeme heyeti ve sanığın avukatları, bu ülkede 'Irkçılık yok' dedi. Hayır, bu ülkede ırkçılık var" dedi.

'GÖÇMEN KADINLARIN ÖLÜMLERİNİN ARDINDA ERKEK ŞİDDETİ VAR'

Aukat Gülyeter Aktepe de "Bizler sürecin başından beridir şüpheli kadın ölümleri politiktir diyoruz. Göçmen kadınlarının şüpheli ölümlerinin ardında erkek şiddet var diyoruz. Göçmen kadınların ölümlerinin etkin soruşturulmadığının ve kavuşturulma sürecinin etkin yürütülmediğini düşünüyoruz. Türkiye'nin her yerinden bu davayı takip etmeye gelen kadınlar olarak öncelikle intihar süsü verilmeye çalışılan, intihar perdesi ardına gizlenmeye çalışılan kadın cinayetlerinin ve intihar perdesi ardında gizlenen erkek şiddetinin peşinde olduğumuzu vurguluyoruz" diye konuştu.

'ETKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİ'

Soruşturmanın gizli yürütüldüğünü, talepleri doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığını bile göremediklerini belirten Aktepe, şunları söyledi:

"Dosyada etkin soruşturma yürütülmediğini ispatlayan bir iddianame yazıldı. Bu iddianame, doğrultusunda bir dava açıldı. Bu davanın akabinde de takipsizlik kararı verildi. Buna itiraz ettik. Dosyadaki tek şüphelinin Dursun Acar olmadığının farkındayız. Dosya kapsamında şüpheli olan herkes hakkında etkin bir soruşturma yürütülsün. Dosyada Dina'nın ölümünün ardındaki maddi gerçeklik aydınlatılsın. Bütün taleplerimizin ara kararlarla reddedildiğini de açıklamak isterim. Diğer şüpheliler arasında bağlantı kurulamazsa dosya kapsamında Dina'nın söylediği şeylerin peşine düşülmezse ve Karabük'te ne yaşandığının Dina'nın çıplak ayakla o bodrumdan koşar adımlarla istinat duvarlarından atlaya atlaya neden sokağa çıkıp, önüne gelen ilk aracı durdurup, karanlık bir otobanın kenarında Filyos Çayı'nın yanında o araçtan niçin inmek istediğinin aydınlatılması mümkün olmazsa; bu dosyada somut gerçeklik açığa çıkamaz" dedi.

'MAHKEME HEYETİNİN İTHAMLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Dina'nın telefonunda yapılan incelemelerde Karabük'te ırkçılığa maruz kaldığını ve cinsel tekliflerin bulunduğunu ifade eden Aktepe, "Buna ilişkin duruşmada yazışmaların aydınlatılmasını talep ettiğimiz çeşitli beyanlarda bulunuyoruz. Bugün duruşmada tam da bilirkişi raporlarına, tıpkı bahsettiğimiz çerçevede geçmiş olan bu beyanları söylediğimiz için mahkeme heyetinin ithamlarıyla karşı karşıya kaldık. Mahkeme heyeti, Türkiye'de ırkçılığın kesinlikle olmadığını, bir ırkçılık söz konusu olsaydı şayet binlerce göçmen öğrencinin burada okumayacağını söyledi. Kaldı ki burada Dina'nın ölümünden sonra da kaydını aldıran birçok göçmen öğrenci olduğunun gayet farkındayız. Türkiye'de göçmenlerin nasıl bir ırkçılığa maruz kaldığının farkındayız" diye konuştu.

Ali Sencer ARSLAN, Murat ÖZELCİ/KARABÜK

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Filyos Çayı, Karabük, Göçmen, Şiddet, Hukuk, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabonlu öğrencinin davası takip ediliyor - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:04:49. #1.13#
SON DAKİKA: Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabonlu öğrencinin davası takip ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement