Filyos Limanı'na Demir Yolu İltisak Hattı - Son Dakika
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Filyos Limanı'na Demir Yolu İltisak Hattı

13.07.2025 11:48
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Filyos Limanı'na bağlanacak 7,17 km'lik iltisak hattı ihalesinin sözleşme aşamasına gelindiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak 7,17 kilometre uzunluğundaki iltisak hattı yapım ihalesinde sözleşme aşamasına gelindiğini belirterek, "Hat sayesinde, Filyos Limanı'na ulaşan yükler, ulusal demir yolu ağı üzerinden iç bölgelere ve sanayi merkezlerine kesintisiz şekilde taşınacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'in en önemli lojistik merkezlerinden olan Filyos Limanı'nı ulusal demir yolu ağına bağlayacak iltisak hattı yapım ihale sürecinin 29 Nisan'da tamamlandığını hatırlattı.

İhalede sözleşme aşamasına gelindiğini belirten Uraloğlu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak iltisak hattımız 7,17 kilometre uzunluğunda olacak. Hat sayesinde, Filyos Limanı'na ulaşan yükler, ulusal demir yolu ağı üzerinden iç bölgelere ve sanayi merkezlerine kesintisiz şekilde taşınacak. Böylece, ülkemizin Karadeniz'e açılan kapısı olan Filyos Limanı'nda bulunan tüm yük potansiyelinin ulusal demir yolu ağımıza katılımını sağlayacağız."

Uraloğlu, iltisak hattı projesinin 12. Kalkınma Planı ve 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer aldığının altını çizerek, projenin, Türkiye'nin lojistik merkez olma hedefine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Demir yolu iltisak hattı projesinin Türkiye'nin lojistik kapasitesini artırmak ve Filyos Limanı'nı küresel bir ticaret merkezi haline getirmek açısından stratejik önem taşıdığını bildiren Uraloğlu, projenin bölgenin sanayisine, ticaretine ve ihracat potansiyeline ivme kazandıracağına dikkati çekti.

"Gökçeler İstasyonu'nu büyüteceğiz"

Uraloğlu, projenin saatte 60 kilometre saat tasarım hızına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında mevcut Gökçeler İstasyonu'nu büyüteceğiz. Projede ayrıca 387 metre uzunluğunda 13 metre açıklıklı, 11 metre yüksekliğinde Filyos Çayı geçişini sağlayacak bir demir yolu köprüsü bulunacak. Bu yatırım, Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen 'Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi'nin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filyos Limanı'na Demir Yolu İltisak Hattı - Son Dakika

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