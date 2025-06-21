Filyos Plajı\'nda Denize Girmek Yasaklandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Filyos plajına olumsuz hava şartları nedeniyle kırmızı bayrak çekildi. Filyos'ta denize girmek yasaklandı.
Zonguldak'ta rüzgar, denizde dalga etkili olurken; Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinin 1 kilometre uzunluğundaki plajında valilik ve sahil güvenliğin uyarısıyla kırmızı bayrak çekildi. Bölgede denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahilde hazır beklemeye başladı.
Kent genelinde rüzgarlı hava hakim olurken, Kozlu ilçesinde de hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyenler, dalga ve esinti nedeniyle suyun tadını çıkaramadı.
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