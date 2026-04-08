Finans Analisti İslam Memiş'ten Piyasalara Uyarı: 15 Gün Kritik, Sert Dalgalanmalar Devam Edecek

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın ve piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik gelişmeler ve ateşkes ihtimalleri üzerine konuşan Memiş, yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı. Piyasaların önümüzdeki kısa vadede iki farklı senaryoya açık olduğunu belirten Memiş, 15 günlük sürecin kritik olduğuna vurgu yaparak, manipülasyon durumunda dalgalanmaların devam edeceğini, ancak kalıcı barış haberi gelirse ons altının 5.100 dolar üzerine çıkabileceğini ve gram altının 7-8 bin lira aralığında dalgalanabileceğini söyledi.

Manipülasyon ihtimaline dikkat çeken Memiş, 2026 yılının manipülasyon yılı olacağı uyarısını tekrarlayarak, aşağı yönlü hareket ihtimaline işaret etti. Kısa vadeli sürecin belirsizliklerle dolu olduğunu vurgulayan Memiş, piyasaların 15 gün boyunca temkinli bekleyişini sürdüreceğini, gram altının 7 bin lira ve ons altının 5 bin dolar üzerine oturması gerektiğini belirtti. İlk piyasa tepkilerinin olumlu olduğunu, petrol fiyatlarında düşüşler ve Borsa İstanbul'da yükselişler görüldüğünü ekledi.

Memiş, 15 günün yatırımcılar için kritik olduğunu, karar vermekte ısrarlı olunmaması gerektiğini ve bu süreçte yalan haber akışları olabileceğini söyledi. Uzun vadeli beklentilerini paylaşan Memiş, ana trende odaklanılması gerektiğini, ons altın için 5.886 dolar ve gram altın için 10 bin lira hedeflerinin geçerli olduğunu, ancak sert dalgalanmalara karşı küçük yatırımcıların kendini koruması gerektiğini vurguladı.