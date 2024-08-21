Fındık bahçesinde yılan gören adamın şaşkınlığı kamerada - Son Dakika
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Fındık bahçesinde yılan gören adamın şaşkınlığı kamerada

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Trabzon'un Of ilçesinde bir fındık bahçesinde görülen yılanın şaşkınlık veren anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yılanla oynayan adamın ezana saygı göstererek yılanı doğaya salması ise dikkat çekti.

21.08.2024 10:07
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Fındık bahçesinde yılan gören adamın şaşkınlığı kamerada

Oflu'nun yılanla imtihanı

TRABZON - Bu yıl yurt genelinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde yılan görülme vakaları artarken, son olarak Trabzon'un Of ilçesinde bir fındık bahçesinde görülen yılan cep telefonu kameralarına yansıdı.

Of ilçesine bağlı Yemişalan mahallesinde yaşayan Önder Yılmaz Bilgin, fındık toplarken evinin yakınında bir yılan görmesiyle şaşkınlığını gizleyemeyerek o anları saniye saniye kaydetti ve ortaya renkli anlar çıktı. Görüntülerde Bilgin'in yılanla bir süre elindeki çubukla oynadığı görülürken, o sırada yılanın saldırır bir pozisyonda olması dikkat çekti.

"Normalde yılan gördüğüm zaman öldürürdüm" diye konuşan Bilgin, "Akşam ezanının okunması nedeniyle ezana saygımdan dolayı yılanı tekrar doğaya saldım. İlk defa böyle bir yılanı evimin yakınlarında gördüm. Yılan biraz saldırgandı" dedi.

Fındık bahçesinde yılan gören adamın şaşkınlığı kamerada
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Trabzon, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık bahçesinde yılan gören adamın şaşkınlığı kamerada - Son Dakika

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