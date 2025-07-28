Trabzon'un Arsin ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ziya Kartal idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Özlü Mahallesi yakınlarında fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Fındık Bahçesine Devrilen Kamyonette Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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