Fındık Fiyatları ve Madencilik Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fındık Fiyatları ve Madencilik Eleştirisi

10.06.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Torun, fındık fiyatlarının düşeceğini ve madenciliğin Ordu'ya zarar verdiğini belirtti.

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasanın altında bir taban fiyatı açıklayacak, fındığın fiyatını daha aşağı çekmenin önünü açacak. Karadeniz üreticisi yıl boyu emek veriyor. Bir yıl, bu ürünün gelirini bekliyor ama emeğinin karşılığını maalesef alamıyor" ifadesini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık fiyatı üzerinden manipülasyon yapıldığını iddia ederek, vahşi madencilik, yetersiz uçak seferleri, tamamlanamayan projeler konusunda Ordu ve Orduluların mağdur edildiğini belirtti.

Torun, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin olarak, "Bu sene de geçen sene yaşadıklarımızın aynısını yaşayacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasanın altında bir taban fiyatı açıklayacak, fındığın fiyatını daha aşağı çekmenin önünü açacak. Fiyat biraz yükseldi mi depolardaki fındığı piyasaya sürecek yani fiyatı baskılayacaklar. Karadeniz üreticisi yıl boyu emek veriyor. Bir yıl, bu ürünün gelirini bekliyor ama emeğinin karşılığını maalesef alamıyor" diye konuştu.

Ordu'nun yaklaşık dörtte üçünün maden sahası ilan edildiğini belirten Torun, madencilik uygulamalarının herkesin hayatını olumsuz etkilediğini kaydederek, "Biz özellikle vahşi altın madenciliği üzerinde duruyoruz. Bu vahşi madencilik düzenlemeleri ve çevre katliamlarını meşrulaştırma çabalarına karşı ayaktayız, dikkatliyiz. Bu vahşi madenciliğin Ordulara hiçbir faydası olmadığı gibi yaşam kaynaklarımızı da kirletmektedir. Bu mesele bir parti meselesi değildir. Bu mesele memleket meselesidir, hepimizin meselesidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Madencilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık Fiyatları ve Madencilik Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Trump: Bir helikopterimizi düşürdüler ve şimdi buna karşılık veriyoruz Trump: Bir helikopterimizi düşürdüler ve şimdi buna karşılık veriyoruz
Zonguldak’ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Zonguldak'ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda’ya büyükelçi atadı Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı
Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi

22:15
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
20:45
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 22:22:02. #7.12#
SON DAKİKA: Fındık Fiyatları ve Madencilik Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.