Fındık Fiyatları ve Madencilik Eleştirisi

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasanın altında bir taban fiyatı açıklayacak, fındığın fiyatını daha aşağı çekmenin önünü açacak. Karadeniz üreticisi yıl boyu emek veriyor. Bir yıl, bu ürünün gelirini bekliyor ama emeğinin karşılığını maalesef alamıyor" ifadesini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık fiyatı üzerinden manipülasyon yapıldığını iddia ederek, vahşi madencilik, yetersiz uçak seferleri, tamamlanamayan projeler konusunda Ordu ve Orduluların mağdur edildiğini belirtti.

Torun, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin olarak, "Bu sene de geçen sene yaşadıklarımızın aynısını yaşayacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasanın altında bir taban fiyatı açıklayacak, fındığın fiyatını daha aşağı çekmenin önünü açacak. Fiyat biraz yükseldi mi depolardaki fındığı piyasaya sürecek yani fiyatı baskılayacaklar. Karadeniz üreticisi yıl boyu emek veriyor. Bir yıl, bu ürünün gelirini bekliyor ama emeğinin karşılığını maalesef alamıyor" diye konuştu.

Ordu'nun yaklaşık dörtte üçünün maden sahası ilan edildiğini belirten Torun, madencilik uygulamalarının herkesin hayatını olumsuz etkilediğini kaydederek, "Biz özellikle vahşi altın madenciliği üzerinde duruyoruz. Bu vahşi madencilik düzenlemeleri ve çevre katliamlarını meşrulaştırma çabalarına karşı ayaktayız, dikkatliyiz. Bu vahşi madenciliğin Ordulara hiçbir faydası olmadığı gibi yaşam kaynaklarımızı da kirletmektedir. Bu mesele bir parti meselesi değildir. Bu mesele memleket meselesidir, hepimizin meselesidir" ifadesini kullandı.