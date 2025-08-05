Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada, 3 kişi öldü, 4'ü ağır, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Ordu'ya giden tarım işçilerini taşıyan 21 UA 412 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 ağır olmak üzere toplam 18 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suşehri ve Zara devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCISİVAS,