Finike açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Finike açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından hastaneye ulaştırıldı

Finike açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından hastaneye ulaştırıldı

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında bir ticari gemide yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Finike ilçesi açıklarında bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, yaralıyı tıbbi tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

10.02.2024 17:59
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Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Finike ilçesi açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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