Finike Belediyesi'ne Birincilik Ödülü

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 9. Projeler Yarışması'nda Finike Belediyesi'ne Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama kategorisinde birincilik ödülü verildi.

Ödülü alan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yarışmada "Liman Bahçe" ve "Umut Park" projesiyle ödüle layık görüldüklerini belirtti.

Ödülü belediye personeli ve Finikeliler adına aldığını ifade eden Geyikçi, doğaya duyarlı yaklaşımları, estetik tasarımları ile ilçeye değer katmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Geyikçi, uluslararası fuarlarda da sakin şehir Finike'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini vurguladı.