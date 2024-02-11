Finike'de İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Finike'de İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen 19 yaşındaki Yusuf Sami Şahin hayatını kaybetti. İşçinin iskele demiri paçasına takılması sonucu dengesini kaybederek aşağı düştüğü belirtildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Şahin, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2024 11:28
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Antalya'nın Finike ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen Yusuf Sami Şahin hayatını kaybetti. İşçinin düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İSKELE DEMİRİ PAÇASINA TAKILINCA DENGESİNİ KAYBETTİ

Finike'nin Hasyurt Mahallesi'nde dün saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, işçi Yusuf Sami Şahin, çalıştığı inşaatın 6. katından iskele demirini aşağı atmak istedi. İddiaya göre iskele demiri paçasına takılan ve dengesini kaybeden Yusuf Sami Şahin, aşağı düştü.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Yusuf Sami Şahin, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yusuf Sami Şahin'in düşme anı güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Finike\'de İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (3)

  • Murat Mertkol: Neden Avrupa’da ki gibi emniyet kemeri baglanmiyor anlamiyorum bu kacinci olum ya 16 1 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu: Türkiye'de iş güvenliği diye birşey yok baret emniyet kemeri demir uçlu iş ayakkabısı herşeyi veriyorlar ama kimse takmıyor iş güvenliği uzmanı gelince göstermelik baret iş elbiseleri giyiyorlar sonra yine başa dönüyoruz terlikle insaaatta çalışıyorlar adam iskeleye çıkıyor akrobatik hareketler yapıyorlar sonrası ÖLÜM ve ecel diyoruz demiyoruz ki kendi hatasindan öldü . 9 1 Yanıtla
  • Halil Kılıç: Geçmiş olsun 1 3 Yanıtla

Antalya, Finike, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

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