Antalya'nın Finike ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Turunçova Bağyaka Şehit Turgut Berkay Korkmaz İlkokulu'ndaki programa, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İsmeti Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Gökdemir, burada yaptığı konuşmada, tarihi süreç içerisinde Nevruz Bayramı'nı, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar uzanan coğrafyada yaşayan Türk devletlerinin ve topluluklarının milli ve ortak bayramı olarak kutlandığını söyledi.
Nevruzun Türk insanını kenetleyen, Ergenekon'dan demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarıyla yanan ateş olduğunu belirten Gökdemir, "Bu ateş, hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak, binlerce ruhu ısıtacaktır." dedi.
Programda, okul korosu konser verdi, temsili demir dövüldü ve Nevruz ateşi yakıldı, katılımcılar ateşin üzerinden atladı. ?????
Son Dakika › Güncel › Finike'de Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
Kars'ta Valilik himayesinde başlatılan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesi kapsamında kayak öğrenen öğrenciler, 21 Mart Nevruz Bayramı'nda gösteri yaptı. Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir araya gelerek kar yağışı altında Nevruz Bayramı'nı kutladı. Proje kapsamında şu ana kadar 600'e yakın çocuk kayak eğitimi aldı ve sezon sonuna kadar devam edecek. Öğrenciler, etkinlikten çok keyif aldıklarını belirtti.
Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Serik Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, kamu kurum ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Nevruzun Türk topluluklarında kutlanan geleneksel bir bahar bayramı olduğunu ifade eden Okul Müdürü Akça, baharın gelişinin bütün dünya için sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Programda ayrıca resim sergisi açılışı yapıldı ve Kaymakam Şahin ile protokol üyeleri, demir dövdükten sonra bahçede yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı.
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