Finike Kaymakamı Şehit ve Gazi Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Finike Kaymakamı Şehit ve Gazi Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Finike Kaymakamı Şehit ve Gazi Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçedeki şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulundu. Şehit Adem Ovar'ın ailesini, Kore Gazisi İbrahim Kaşlı ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Eskin'i ziyaret eden Çelik, onlara Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Çelik, devletin şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

14.01.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçedeki şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulundu.

Kaymakam Çelik, şehit Adem Ovar'ın ailesini, Kore Gazisi İbrahim Kaşlı ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Eskin'i ziyaret etti.

Şehit ailesi ve gazilerle sohbet eden Çelik, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin haklarının asla ödenmeyeceğini belirten Çelik, devletin tüm imkanlarıyla şehitlerin emaneti olan ailelerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Çelik'e ziyaretlerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gonca Çetiner, Turunçova Jandarma Karakol Komutanı Yunus Emre Sapmaz, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Öner ve Turunçova Mahalle Muhtarı Ömer Fırtına eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kazım Çelik, Güvenlik, Kıbrıs, Finike, Güncel, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike Kaymakamı Şehit ve Gazi Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika


06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: Finike Kaymakamı Şehit ve Gazi Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.