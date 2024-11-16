AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, coğrafi işaretli Finike portakalının hasadına katıldı.
Uslu, ilçedeki bir bahçede Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Bayar ile portakal topladı.
Uslu, Finike portakalının aromasıyla dünyaca ünlü olduğunu söyledi.
Portakalın piyasada yüz güldüren fiyata gittiğini dile getiren Uslu, havaların soğumasıyla portakal fiyatının artmasının beklendiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Finike Portakalında Hasat Zamanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?