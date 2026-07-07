Finlandiya Cumhurbaşkanı: Ankara Zirvesi en önemli NATO zirvelerinden biri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Ankara Zirvesi en önemli NATO zirvelerinden biri

07.07.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara'nın ev sahipliğindeki NATO Zirvesi'ni şimdiye kadarki en önemli zirvelerden biri olarak nitelendirdi. Türkiye ve Finlandiya'nın ittifakın farklı kanatlarını koruduğunu belirten Stubb, savunma işbirliğinin derinleştirilmesinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

AYŞE İREM ÇAKIR/ DİLARA KARATAŞ - Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni şimdiye kadar düzenlenen "en önemli" NATO zirvelerinden biri olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Stubb, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

NATO Zirvesi'ne Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu belirten Stubb, "Dünya siyasetinde çok önemli bir dönüm noktasında, özellikle de İttifak için önemli bir anda burada bulunmanın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Stubb, "NATO 3.0" vizyonuna ilişkin "Temelde daha güçlü bir NATO içinde, daha güçlü bir Avrupa anlamına gelen NATO 3.0'ı başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinden yüzde 5'ine çıkarılmasına ilişkin bir hedef konulduğunu hatırlatan Stubb, Ankara Zirvesi'nde de bu hedefin uygulanmasının ele alınacağını aktardı.

Stubb, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bunun şimdiye kadar düzenlediğimiz en önemli NATO zirvelerinden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Türkiye, güneydoğu kanadını koruyor, biz ise Finlandiya olarak kuzeydoğu kanadını koruyoruz"

Cumhurbaşkanı Stubb, bu yılki zirvenin ise alınan kararların uygulanmaya başlanması ve Avrupalı müttefiklerin kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk üstlenmesi bakımından öne çıktığını vurguladı.

Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında kritik bir rol üstlendiğine işaret eden Stubb, "Türkiye, güneydoğu kanadını koruyor, biz ise Finlandiya olarak kuzeydoğu kanadını koruyoruz. Bu nedenle birçok açıdan birbirimize bağlıyız ve bu zirveyi son derece önemli görüyoruz." dedi.

Stubb, Türkiye ile savunma işbirliğine ilişkin soru üzerine Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın Finlandiya'ya kıyasla daha karmaşık güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türkiye gibi ülkelerle karada, denizde ve havada işbirliğinin önemine dikkati çeken Stubb, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olduğunun altını çizdi.

Stubb, "Güvenliğin ne anlama geldiğini ve güçlü bir savunmaya sahip olmanın önemini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmede, savunma sanayisindeki işbirliğimizi sürdürme ve daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Finlandiya, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya Cumhurbaşkanı: Ankara Zirvesi en önemli NATO zirvelerinden biri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

17:45
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara’da
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 18:15:09. #7.12#
SON DAKİKA: Finlandiya Cumhurbaşkanı: Ankara Zirvesi en önemli NATO zirvelerinden biri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.