Finlandiya'dan Avrupa'ya Güvenlik Çağrısı

Güncel

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Avrupa ülkelerine güvenliği artırma çağrısı yaparak, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın önceki başkanlık dönemine kıyasla "doğru yolda" olduklarını belirtti.

Valtonen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından ABD basınıyla iletişim kurduğunu belirtti.

"Dostlara ve müttefiklere" gümrük vergisi uygulamanın yalnızca bu ülkelere değil vergileri uygulayan ülkeye de zarar vereceğini kaydeden Valtonen, "Avrupa, güvenliği için daha çok çaba sarf etmeli ve bunu yapacak. Trump'ın önceki başkanlık dönemine kıyasla doğru yoldayız." dedi.

Valtonen, Atlantik ötesi ilişkileri daha güçlendirmeye bağlı olduklarını ve daha çok işbirliği ve ticarete ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak da Valtonen, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz." ifadesini kullandı.

Trump, başkanlık koltuğunda oturduğu 2018'de Çin'den ithal edilen ürünlere tarife uygulamış ve ABD'nin müttefikleri de dahil diğer ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri getirmişti.

ABD'de Trump'ın önceki başkanlığı olan 2017-2021 döneminde özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ciddi ticari ve ekonomik gerilimler yaşanmıştı.

Ek tarifeler uygulayacağının sinyalini veren Trump, gümrük vergilerinin Amerikan üretimini artıracağını, istihdam yaratacağını ve vergi indirimlerini finanse etmek için ek gelir sağlayacağını öne sürmüştü.

Trump'ın AB'ye yönelik de sert ticaret politikaları uygulaması beklenirken, bunun ABD ile Avrupa arasındaki ticari ilişkileri zora sokabileceği ve bölge ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.