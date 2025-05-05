Finlandiya'dan Gazze için Ateşkes Çağrısı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail'in Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlatma planından "derin endişe" duyduğunu belirterek, bölgede ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Valtonen, X hesabından yaptığı paylaşımında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'ye askeri operasyonlarını genişletme planından "derin endişe" duyduğunu belirten Valtonen, "Tüm tarafları bir kez daha ateşkese dönmeye ve Hamas'ı kalan rehineleri derhal serbest bırakmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Valtonen, ayrıca, İsrail'in "Gazze'ye yönelik insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlaması" gerektiğini vurguladı.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması halinde ordunun Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıları başlatmayı planladığını yazmıştı.