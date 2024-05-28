Finlandiya Dışişleri Bakanı İsrail'in Refah kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi - Son Dakika
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Finlandiya Dışişleri Bakanı İsrail'in Refah kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi

Finlandiya Dışişleri Bakanı İsrail\'in Refah kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki göstererek, İsrail'i, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırdı. Valtonen, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Finlandiya, devamlı olarak İsrail'i, çok sayıda yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Refah'a saldırmaktan kaçınmaya çağırmıştır.' ifadesini kullandı. İsrail'in saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğüne dair haberler karşısında yıkıldığını belirten Valtonen, tüm tarafları, UAD kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye davet etti.

28.05.2024 19:11
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki göstererek, İsrail'i, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırdı.

Valtonen, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya, devamlı olarak İsrail'i, çok sayıda yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Refah'a saldırmaktan kaçınmaya çağırmıştır." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğüne dair haberler karşısında yıkıldığını belirten Valtonen, tüm tarafları, UAD kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye davet etti.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Finlandiya Dışişleri Bakanı İsrail'in Refah kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi - Son Dakika

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