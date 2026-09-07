Finlandiya eski Bakanı Kaikkonen, Türkiye ile savunma işbirliği için uygun konumdayız

Eski Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Finlandiya ve Türkiye'nin savunma işbirliklerini derinleştirmek için uygun konumda olduğunu belirtti.

Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO üyeliği, Türkiye ile ilişkileri, Rusya ile 1300 kilometrelik kara sınırındaki güvenlik dinamikleri, Baltık Denizi'ndeki gelişmeler, hibrit tehditler ve Türkiye ile savunma sanayisi işbirliğine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin güçlü askeri kabiliyetlere, önemli savunma sanayisine sahip bir ülke olduğuna işaret eden Kaikkonen, Ankara'nın Avrupa, Karadeniz ve Orta Doğu arasında benzersiz bir stratejik konuma sahip önemli bir müttefik olduğunu belirtti.

Kaikkonen, Türkiye ile ülkesi arasında imzalanan Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye, savunma işbirliklerini daha da derinleştirmek için oldukça uygun bir konumda." ifadesini kullandı.

Finlandiya, Baltık Denizi'nde farklı senaryolara hazırlıklı

Baltık Denizi'nde farklı senaryolara hazırlıklı olduklarını bildiren Kaikkonen, bölgede gerilimin yükseldiğine dikkati çekti.

Kaikkonen, Finlandiya'nın savunmasındaki caydırıcılık etkisinin NATO'ya katılım sonrası daha da arttığını aktararak Finlandiya'ya karşı askeri güç kullanılması halinde ülkenin kendisini güçlü milli savunma kuvvetleri ve İttifakın desteğiyle, önceden planlanmış ve tatbikatı yapılmış düzenlemeler çerçevesinde savunacağını ifade etti.

Düzensiz göçün araçsallaştırılmasına karşı alınan önlemlere de değinen Kaikkonen, parlamentonun Temmuz 2024'te kabul ettiği ve geçerliliği 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılan Sınır Güvenliği Yasası ile uluslararası koruma başvurularının kısıtlanabileceğinin ve yabancı bir devletin insanları istismar ederek Finlandiya üzerinde nüfuz kurma girişimlerine karşı koymanın amaçlandığının altını çizdi.

Kaikkonen, Baltık Denizi'ndeki kritik altyapının korunması amacıyla NATO'nun askeri varlığı ve gözetimi artıran "Baltic Sentry" (Baltık Nöbetçisi) girişimini başlattığını, Finlandiya'nın da olası bir olay karşısında hızlı hareket edebileceğini kanıtladığını kaydetti.

"Avrupa'nın savunma sanayi üretimi olması gereken seviyede değil"

Avrupa'nın savunma sanayisi üretimine de değinen Kaikkonen, üretimin henüz olması gereken seviyede bulunmadığını; Ukrayna'daki savaşın mühimmat, hava savunması, insansız hava araçları, füzeler ve sanayi kapasitesindeki eksiklikleri gözler önüne serdiğini, Avrupalı müttefiklerin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Rusya'nın başlattığı askeri reform kapsamında, Finlandiya yönünde faaliyet gösteren Leningrad Askeri Bölgesi'nde birliklerin Ukrayna'daki savaşın gidişatına bağlı olarak gelecek 2-4 yıl içinde takviye edilmesinin öngörüldüğüne işaret eden Kaikkonen, Finlandiya'nın yakın çevresinde konuşlu Rus birliklerinin gücünün 30 binden yaklaşık 80 bine çıkarılmasının muhtemel olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaikkonen, Ukrayna'daki savaş devam ettiği sürece sınır bölgesindeki askeri gücün önemli ölçüde artmasını beklemediklerini de aktardı.

Rusya'nın Kuzey Avrupa ve NATO ile gelecekteki muhtemel ilişkilerinden bahseden Kaikkonen, ilişkilerin seyrinin Rusya'nın uluslararası hukuka ve anlaşmalara uyma tutumuna bağlı olacağını, bir noktada Avrupa ile Rusya arasında siyasi diyaloğun başlaması gerekeceğini ve Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.