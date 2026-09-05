Finlandiya'nın Çin'e ihracatı ilk yarıda yüzde 12,9 arttı - Son Dakika
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Finlandiya'nın Çin'e ihracatı ilk yarıda yüzde 12,9 arttı

Finlandiya\'nın Çin\'e ihracatı ilk yarıda yüzde 12,9 arttı
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Finlandiya'nın Çin'e mal ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 12,9 artarken, Çin'den yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 10,3'üne ulaştı. Makine, elektrikli ekipman ve nikel cevheri ihracatındaki artışlar dikkat çekerken, Finlandiya ve Suudi Arabistan, Xiamen'deki fuara onur konuğu ülke olarak katılacak.

HELSİNKİ, 5 Eylül (Xinhua) -- Finlandiya'nın Çin'e mal ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 arttı. Söz konusu dönemde Çin'den yapılan ithalat, ülkenin toplam mal ithalatının yüzde 10,3'üne karşılık geldi.

Finlandiya Merkez Bankası Gelişmekte Olan Ekonomiler Enstitüsü'nün cuma günü yayımladığı rapora göre, Finlandiya'nın Çin'e ihraç ettiği ürünler arasında makineler geçen yıla göre yüzde 26 artışla toplamın yüzde 23,5'ini oluştururken, elektrikli ekipmanlar yüzde 29 artarak toplamın yüzde 12'sini teşkil etti.

Çin'e yapılan nikel cevheri ihracatının değeri iki katın üzerinde artarak Finlandiya'nın ülkeye ihracatının yüzde 5,8'ine karşılık gelirken, ilaç ihracatı da üç kat artışla yüzde 3,9'luk bir paya sahip oldu.

Enstitü'ye göre, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini teşkil eden selüloz hamuru, Finlandiya'nın Çin'e olan ihracatındaki en büyük kalem olmayı sürdürdü.

İthalat tarafında ise Finlandiya Gümrüğü tarafından uygulamaya konulan yeni veri toplama yöntemi kapsamında, yılın ilk yarısında Finlandiya'nın mal ithalatının yüzde 10,3'ünü oluşturan Çin; Almanya ve İsveç'ten sonra ülkenin üçüncü en büyük mal ithalatı kaynağı haline geldi.

Finlandiyalı şirketlerin Çin'de önemli bir ticari varlığı bulunuyor. Finlandiya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2024 yılında Çin'de faaliyet gösteren yaklaşık 242 Finlandiyalı yan kuruluş yaklaşık 58.000 kişiyi istihdam ederken, 12 milyar euro (14 milyar ABD doları) değerinde net satış gerçekleştirdi.

Kuruma göre Çin, net satış açısından İsveç, ABD, Norveç ve Danimarka'nın ardından Finlandiya'nın yabancı iştirakleri açısından en büyük beşinci pazar konumunda bulunuyor.

26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı, 8-11 Eylül tarihleri arasında Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenecek. İkili Onur Konuğu Ülke mekanizmasının ilk kez benimsendiği fuara iki Onur Konuğu Ülkesi olarak Finlandiya ve Suudi Arabistan katılacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Finlandiya'nın Çin'e ihracatı ilk yarıda yüzde 12,9 arttı - Son Dakika

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