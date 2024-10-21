Finlandiya'nın Silah İhracatı Rekor Kırdı

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HELSİNKİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Finlandiya'nın silah ihracatı, 2023 yılında 333 milyon euroya (361,33 milyon ABD doları) ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Finlandiya merkezli düşünce kuruluşu SaferGlobe'un Pazartesi günü Finlandiya Savunma Bakanlığı ve gümrük verilerine dayanarak yayımladığı rapora göre 2022 yılına kıyasla ihracatta yaklaşık 80 milyon euro (86,81 milyon dolar) artış kaydedildi. Bu, SaferGlobe'un 2002 yılında silah istatistiklerini takip etmeye başlamasından bu yana görülen en büyük artış oldu.

Rapora göre ihracatın büyük kısmını 192 milyon euro (208,33 milyon dolar) değerindeki savaş ürünleri oluşturdu. Bu ihracatın yaklaşık yüzde 85'iyse ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya yapıldı.

İlk üç sırada yer alan İsveç, Letonya ve Litvanya, toplamda 104 milyon euro (112,85 milyon dolar) değerinde savaş ürünü ithal ederek Finlandiya'nın bu kategorideki ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu.