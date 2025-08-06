Finlandiya PURL Mekanizmasına Katılmıyor - Son Dakika
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Finlandiya PURL Mekanizmasına Katılmıyor

06.08.2025 14:34
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Finlandiya, Ukrayna'ya silah tedariğini öngören NATO'nın PURL mekanizmasına şimdilik katılmayacak.

Finlandiya, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedariğini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) olarak adlandırdığı yeni mekanizmaya "şimdilik" katılmayı düşünmediğini açıkladı.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, ülkenin YLE haber ajansına, NATO'dan ABD menşeli silah ve ekipmanların diğer müttefikler tarafından ödenerek Ukrayna'ya tedarik edilmesini öngören yeni PURL mekanizması hakkında konuştu.

Hakkanen, "Finlandiya yeni mekanizmanın dışında kalacak, en azından şimdilik." değerlendirmesinde bulundu.

PURL'un önemli olduğunu da söyleyen Hakkanen, Ukrayna'ya desteklerini yerli endüstri programıyla devam ettireceklerini belirtti.

Hollanda, Danimarka, Norveç ve İsveç'ten destek

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda anlaşma yaptıklarını belirterek, ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı.

Rutte ise "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız." demişti.

Hollanda, ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren NATO'nun PURL olarak adlandırdığı yeni mekanizma kapsamında Ukrayna'yı destekleyen ilk müttefik olmuş, arkasından Danimarka, Norveç ve İsveç de programa katıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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