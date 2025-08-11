Finlandiya, Rusya'yı Suçladı

Finlandiya, Estonya ile arasındaki elektrik şebekesi ve 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında geçen yıl yaşanan kesintiyle ilgili Rusya'nın "gölge filosuna" ait geminin kaptanı ve iki kıdemli yetkilisini suçladı.

Finlandiya Başsavcılığı, 25 Aralık 2024'te elektrik şebekesi EstLink 2 ve Baltık Denizi'ndeki 4 telekomünikasyon kablosundaki bağlantı kesintisine ilişkin Rusya'ya yönelik suçlamalarda bulundu.

Buna göre, Rusya'nın "gölge filosuna" ait geminin kaptanı ve 2 kıdemli yetkilisine "ağırlaştırılmış kasıtlı zarar verme" ve "iletişimi kesme" suçlamalarından dava açıldı.

Söz konusu Rus görevliler ise suçlamaları reddetti.

Telekomünikasyon şirketlerinin ise kabloların kesilmesi nedeniyle yaklaşık 60 milyon avro zarara uğradığı kaydedildi.

Ne olmuştu ?

Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid, 25 Aralık 2024'te de Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 ve Baltık Denizi'nin altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığını bildirmişti.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerden birinin geçtiğini iddia etmişti.

Avrupa Birliği (AB), Baltık Denizi'ndeki şebeke kesintisinden Rusya'yı sorumlu tutarken NATO, Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablolarını her türlü sabotaj ve tehditten korumak için yeni bir misyon başlatıldığını duyurmuştu.

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak amacıyla elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli filo kurduğu iddia ediliyor.