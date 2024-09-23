Fintech Factory 2. Dönem Girişimleri Belirlendi

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Fintek girişimlerinin globale açılma süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Fintech Factory, 2'nci dönem girişimcileri belirlendiği bildirildi. Yeni döneminde Fintech Factory, yerel ve küresel ağlardan faydalanma olanağı sağlarken, birebir mentorluk ve danışmanlık imkanı da sunuyor. Girişimcilerin fikir geliştirme, ürün fonksiyonlarını iyileştirme ve pazar doğrulama süreçlerinde sektöründe uzman kişilerle birebir çalışma fırsatı sunan şirket, Ataşehir Belediyesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi İnovata'da girişimcilere projelerini geliştirmeleri için destek olacağını duyurdu.

Fintech Factory'nin paydaşları arasında global fintek oyuncuları, dernekleri ve yatırımcıları bulunuyor. Bu yıl ikinci dönemine giren şirket, başvuru sürecinin ardından elemelerini tamamlayarak seçilen Türk fintek girişimlerini pazarda güçlü bir marka haline getirme, globale açma hedefliyor. Yerel ve küresel ağlardan birebir yararlanma fırsatını sunan programa bu dönem başvuran girişimler arasından 4 girişim katılmaya hak kazandı.

Fintech Factory 2'nci Dönem hızlandırma programına katılmaya hak kazanan dört girişim ise şu şekilde:

"DerivAsset, Farklı finansal okuryazarlık seviyelerine sahip çalışanların kullanımına uygun, yenilikçi ve kullanıcı dostu finansal ürünler ve uygulamalar sunan bir platform. DerivAsset, şirketlerin finansal süreçlerini kolaylaştırarak, karmaşık işlemleri basitleştiriyor ve global anlamda yenilikçi çözümler sunuyor.

PayWall, işletmelerin tek bir entegrasyonla ödeme kuruluşları, e-para şirketleri ve bankaların sanal POS'larıyla çalışmasını sağlayan bir ödeme orkestrasyon platformudur. Ödeme süreçlerini daha verimli hale getirerek, son kullanıcılara sorunsuz bir ödeme deneyimi sunar. Çoklu sanal POS entegrasyonunun yanı sıra optimizasyon, özel ödeme kurtarma algoritmaları, alternatif ödeme yöntemleri, mikro krediler, abonelik yönetimi, merkezi kart saklama ve pazaryeri çözümleri gibi çeşitli finansal enstrümanları da üye işyerlerine sunarak, işletmelerin hizmetlerinde fark yaratmalarını sağlamayı hedefler.

Invosan, mali müşavirlerin manuel fatura girişi ve muhasebeleştirme işlemlerini yapay zeka ile otomatikleştirerek bu alanda devrim yaratıyor. Bu sayede muhasebe süreçlerini hızlandırırken, hata riskini minimuma indiriyor. Invosan, mali müşavirlere zaman kazandırmakla kalmayıp, verimliliği de önemli ölçüde artırıyor, böylece işletmelerin finansal operasyonlarını daha etkili ve sorunsuz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

ALPHA-3, "Finansın Geleceği Sosyal!" mottosuyla geliştirilmiş, finansal farkındalık yaratan ve oyunlaştırılmış özelliklere sahip bir mobil uygulama. 16-24 yaş arası Alfa ve Z jenerasyonuna odaklanan ALPHA-3, kullanıcıların kişisel finansal hedeflerini yönetmelerine ve finansal okuryazarlıklarını artırmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, Web3 dünyasındaki yeni nesil finans, pazaryeri, oyun ve ödeme/cüzdan çözümlerini sunarak, öğrenme ve kazanma süreçlerini ilgi çekici hale getiriyor.

Fintech Factory'nin yeni dönemi tüm hızıyla başlarken, dört yenilikçi girişim, fintek dünyasında büyük adımlar atmaya hazırlanıyor."