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Firari cinayet zanlısı Elazığ'da yakalandı - Son Dakika
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Firari cinayet zanlısı Elazığ'da yakalandı

Firari cinayet zanlısı Elazığ\'da yakalandı

İstanbul'da bir cinayet davası çıkışında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişinin ölümüne neden olan ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari M.A., Elazığ'da polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

03.02.2024 14:46
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İSTANBUL'da, cinayet davası çıkışı 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yargılandığı davada 15 yıl hüküm giyen firari M.A., Elazığ'da polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı.

İstanbul Kartal'da 24 Ağustos 2017'de görülen bir cinayet davasında iki grup arasında çıkan kavganın ardından adliye çıkışında yaşanan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Bürosu'nca 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.A., Elazığ'da yakalandı. Sivrice Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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