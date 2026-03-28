Firari Eski Polis Ali Fuat A. Gözaltına Alındı

28.03.2026 11:09
FETÖ ve casusluk suçlarından 24 yıl hapis cezası alan Ali Fuat A., Silivri'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ Terör örgütüne üye olmak, casusluk, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak gibi suçlardan, 24 yıl 2 ay hapis cezası alan ve 2020 yılından bu yana her yerde aranan eski polis memuru Ali Fuat A., Silivri'de gözaltına alındı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Selam Tevhid'de kumpas davasında, 'Casusluk', 'suç uydurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'hukuka aykırı olarak kişilerin verilerini kaydetmek', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'örgüte üye olmak' suçlarından 24 yıl 2 ay hapis cezası alan Ali Fuat A. 16 Aralık 2020 tarihinden bu yana aranıyordu.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlünün Silivri'de olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Ali Fuat A. yakalanarak gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2014 yılında İstanbul'da meydana gelen 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek', 'Silahlı Terör örgütüne üye olmak', 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' ve 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 adet Uyap aranmasının olduğu ayrıca 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
11:06
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
10:32
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
