Firari H.Ç. Nazilli'de Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "yağma", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına karşı şiddet" suçlarından hakkında 33 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'nin (48) Esenköy Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
