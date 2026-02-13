Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan A.D'nin "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
