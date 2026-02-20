Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, adresini belirledikleri "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
