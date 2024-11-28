Firari Hükümlü Afyonkarahisar\'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da Kuyu-46 operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuyu-46 operasyonları kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçuna karışanlarla ilgili çalışma yaptı.
İstanbul'da yakalanıp Afyonkarahisar'a getirilen şüpheli A.H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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