Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.Ç'nin (38) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Güllerpınarı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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