Firari Hükümlü Batman'da Yakalandı

Batman'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
