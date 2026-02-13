Firari Hükümlü Bigadiç\'te Yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahla yağma" suçlarından 20 ayrı suç kaydı bulunan İ.Ş'nin (47) yakalanması için özel ekip kurdu.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelinin Yeşildere Mahallesi'ne geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.