Firari Hükümlü Canik'te Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Canik'te Yakalandı

Firari Hükümlü Canik\'te Yakalandı

Canik'te 5 yıl hapis cezası bulunan B.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

06.01.2025 18:46
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Samsun'un Canik ilçesinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, B.T. (30) yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Canik'te Yakalandı - Son Dakika

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