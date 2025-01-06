Samsun'un Canik ilçesinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, B.T. (30) yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Canik'te Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?