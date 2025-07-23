Firari Hükümlü Çarşamba'da Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U'nun (27) Samsun'dan Giresun'a gideceği bilgisine ulaşılması üzerine otobüs, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durduruldu.
Yakalanan T.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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