Firari Hükümlü Dronla Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı çadırda dron destekli operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (54) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kırsal alandaki bir çadırda saklandığı belirlenen hükümlünün bulunduğu adrese dron destekli operasyon düzenlendi.
Ekiplerce çadırda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Bu arada, operasyon jandarma dronuyla kaydedildi.
