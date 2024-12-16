Firari Hükümlü Edremit\'te Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nden oluşturulan özel ekip, (JASAT) kent genelinde yapılan istihbarat çalışmalarında aranan bir şüphelinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan ve hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü Y. Ç, (31) işlemlerin tamamlanmasının ardından T Tipi Burhaniye Cezaevine teslim edildi.