Firari Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı

Eskişehir'de, 21 yıl 9 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmada "yağma", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 9 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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