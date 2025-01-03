Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te, 4 farklı suçtan hakkında toplamda 15 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 15 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Oğuzeli ilçesindeki saklandığı evde yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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