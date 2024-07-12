Firari Hükümlü Gölpazarı'nda Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Gölpazarı'nda Yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ilçe emniyet amirliği ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda bir araçta ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

12.07.2024 13:59
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini çalışması kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ruhsatsız tabanca ile fişeklerine el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca, şarjör ile 6 fişek ele geçirildi.

Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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