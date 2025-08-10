İstanbul'da hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, güvercin kümesinde yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde "hırsızlık", "yaralama", "hükümlünün firarı", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından arananlara yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 6 Eylül 2021'den itibaren çeşitli suçlardan aranan ve 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'nin Esenler'de saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin geldiğini fark ederek kaçan zanlı, çatıdan geçtiği yan binadaki güvercin kümesinde yakalandı.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.